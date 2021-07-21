В Одесі батько довів сина до крайнього виснаження, практикуючи "духовне лікування" (відео)

В Одесі чоловік довів власного сина до крайнього виснаження - 16-річний підліток в результаті потрапив до лікарні зі зневодненням і дефіцитом ваги у важкому стані. Тепер, поки хлопця рятують лікарі, правоохоронці розслідують факт злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Про це передали в прес-службі поліції Одеської області.

Як пояснив свої дії чоловік, він думав, що хворий син замість підтримки фахівців потребує "духовного лікування", вираженого в харчових обмеженнях.

До медиків батько звернувся тільки тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу.

В Одесі госпіталізували 16-річного хлопчика з анорексією, якого батько обмежив у харчуванні для "духовного лікування" (фото: od.npu.gov.ua)

"Триває слідство, правоохоронці з'ясовують, як така подія сталася у повній сім’ї, що не знаходилася на обліку служби у справах дітей та у поле зору поліцейських раніше не потрапляла", - йдеться в повідомленні.

Тим часом сам чоловік пояснив журналістам, що син з раннього дитинства мав проблеми зі здоров'ям, і нібито лікарі не допомагали, тому сім'я звернулася до "нетрадиційної медицини", і що на дитину було наведено "пристріт на смерть". Спочатку хлопчика водили до бабусь-цілительок, потім звернулися до церкви. Священик розповів, що потрібно відмовитися від їжі тваринного походження і робити обряди помазання маслом, яке сам благословив.

"Я лікував його маслом, просто святим маслом. Отець Іон благословив помазання робити. Я помазав святим маслом - ось торкаюся, і йому стає легше. Жодних таблеток він не приймав... (Потрапив до лікарні) через різке зниження ваги - різке, це останній місяць", - розповів він місцевим ЗМІ.

Також чоловік уточнив, що молочне і м'ясне сім'я не вживає протягом 10 років.

Відео: в Одесі чоловік розповів про лікування маслами сина, якого госпіталізували з крайнім виснаженням

Як стало відомо, в міській лікарні стан хлопця наразі поліпшується.

За словами бабусі хлопчика, його мама зараз перебуває в психіатричній лікарні, оскільки намагалася покінчити життя самогубством, передає "Новини.LIVE Odesa".

Також жінка зазначила, що методики свого зятя не схвалювала і намагалася непомітно годувати онука.

Хлопчик здобував освіту на дистанційному навчанні й ніколи не відвідував школу.