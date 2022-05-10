В Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ "Рів'єра": фото наслідків

Одеса на 9 травня зазнала масованих ракетних обстрілів. По місту випустили 7 ракет, є руйнування, постраждалі та один загиблий. Відомо, що ракетними ударами практично знищили ТРЦ "Рів'єра" - один з великих торгових центрів Одеси.

Фото руйнувань опублікували на сторінці ДСНС і на каналі в Telegram " Одеса. Офіційно ".

Як повідомляють рятувальники, удар по селищу Фонтанка Одеської області стався о 22: 35. В результаті ракетного удару виникли руйнування і пожежа в торгово-розважальному центрі. Пожежу вдалося локалізувати лише о 01:20.

Того ж вечора в результаті ракетного удару в Суворовському районі Одеси загорілося три склади готової продукції на загальній площі понад тисячу квадратних метрів.

Пожежу вдалося локалізувати близько половини другого ноги. Відомо, що одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Із соціальних мереж стало відомо, що на Фонтанці згорів ТРЦ "Рів'єра". Він знаходився на В'їзді до Одеси, мав площу 82 тисячі кв.метрів.

У ТРЦ було 190 магазинів, включаючи магазини багатьох відомих брендів. На першому поверсі був єдиний в області гіпермаркет"Ашан".