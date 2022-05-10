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В Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ "Рів'єра": фото наслідків

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Одеса, Вівторок 10 травня 2022 10:16
В Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ "Рів'єра": фото наслідків В Одесі після ракетного удару згорів ТРЦ "Рів'єра" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Одеса на 9 травня зазнала масованих ракетних обстрілів. По місту випустили 7 ракет, є руйнування, постраждалі та один загиблий. Відомо, що ракетними ударами практично знищили ТРЦ "Рів'єра" - один з великих торгових центрів Одеси.

Фото руйнувань опублікували на сторінці ДСНС і на каналі в Telegram "Одеса. Офіційно".

Як повідомляють рятувальники, удар по селищу Фонтанка Одеської області стався о 22: 35. В результаті ракетного удару виникли руйнування і пожежа в торгово-розважальному центрі. Пожежу вдалося локалізувати лише о 01:20.

В Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківТого ж вечора в результаті ракетного удару в Суворовському районі Одеси загорілося три склади готової продукції на загальній площі понад тисячу квадратних метрів.

В Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківВ Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ &quot;Рів'єра&quot;: фото наслідківПожежу вдалося локалізувати близько половини другого ноги. Відомо, що одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Із соціальних мереж стало відомо, що на Фонтанці згорів ТРЦ "Рів'єра". Він знаходився на В'їзді до Одеси, мав площу 82 тисячі кв.метрів.

У ТРЦ було 190 магазинів, включаючи магазини багатьох відомих брендів. На першому поверсі був єдиний в області гіпермаркет"Ашан".

Варто відзначити, що в російських ЗМІ вже з'явився фейк про те, що ТРЦ в Одесі використовували як склад військової техніки.

Як повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, Росія все більше приваблює стратегічну авіацію для ударів по Одесі.

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