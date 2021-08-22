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В Одессе охранник магазина подрался с женщинами из-за бутылки коньяка (видео)

Автор: Роман Мирончук

В одном из магазинов Одессы произошел неприятный инцидент между охранником и посетителями. Мужчина подрался с двумя женщинами, поскольку, по его словам, они не заплатили за коньяк.

Видео драки опубликовал Telegram-канал "Хроники Украины".

"В Одессе произошла драка из-за бутылки коньяка. Женщины утверждают, что они заплатили, а охранник говорит, что нет", - говорится в сообщении.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, на курорте на Азовском море девушка ударила охранника клуба, после чего он отправил ее в нокаут. Инцидент произошел в Бердянске Запорожской области в клубе "Барракуда".

Изначально между женщиной и охранником был какой-то диалог, после чего женщина ударила охранника по лицу. Мужчина решил ответить. Он на нес два удара и после последнего женщина упала на землю.

Мы также писали о том, что в одесской маршрутке пассажиры устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину, когда она выходила из салона.

После этого мужчину вывели из маршрутки 168 и начали бить несколько человек. Женщина же в это время находилась возле остановки и плакала. Ее пытались успокоить другие пассажиры.

Пользователи сети написали, что мужчине еще мало дали за нападение на женщину.

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Одесса