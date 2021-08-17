ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину (видео)

Новина українською →
Одесса, Вторник 17 августа 2021 10:02
В одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину (видео) Коллаж РБК-Украина: Пассажиры маршрутки в Одессе толпой избили мужчину
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе вечером 16 августа произошел инцидент на одной из остановок маршрутного такси. Пассажиры толпой накинулись и избили мужчину, который пнул ногой выходившую из салона женщину.

Об этом сообщает местный канал Одесса INFO.

"Мужик пнул ногой женщину, когда она выходила из маршрутки. Потом его вытащили и начали вершить самосуд", - подписано видео.

На кадрах видно уже завершение конфликта - разборки, крики. А сам виновник инцидента стремительно удаляется, перебегая на красный проезжую часть.

"Героя" чем только не били - руками, ногами, по голове, туловищу, ногам. На прощание он получил еще пару пинков.

В одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину (видео)

Скриншот: В Одессе случилась драка в маршрутке

"Его расчленить надо, мразь!" - выкрикивала одна из пассажирок.

Пострадавшую несколько пассажиров успокаивали неподалеку маршрутки.

Судя из комментариев, инцидент случился в 168 маршрутке.

Видео можно посмотреть по ссылке тут.

Пользователи сети в шоке от произошедшего и активно обсуждают конфликт:

  • Мало дали
  • Зачем нам зоопарк?
  • Это все 168 виновна.
  • Надо было еще за это штраф наложить. Получился бы страйк у мужика.
  • Дед - красава. Каратист по ходу в прошлом
  • Запрячь это все быдло бухое и катать туристов по Дерибасовской. Больше толку.

Ранее мы писали, что в маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника и аккуратно положили на траву.

Также сообщалось, что киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки.

Читайте РБК-Украина в Google News
нападение
LITE
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины