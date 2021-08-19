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На курорте на Азовском море девушка ударила охранника клуба, после чего он отправил ее в нокаут

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Бердянск, Четверг 19 августа 2021 16:42
На курорте на Азовском море девушка ударила охранника клуба, после чего он отправил ее в нокаут Коллаж РБК-Украина: в Бердянске охранник клуба ударил женщину
Автор: Роман Мирончук

В Бердянске Запорожской области охранник клуба "Барракуда" сильным ударом отправил женщину в нокаут. Инцидент произошел, когда между ними был какой-то разговор и в один момент женщина ударила его по лицу. Мужчина решил ответить.

Видео конфликта опубликовал Telegram-канал "ZаБор Запорожье".

На видео видно, как они разговаривают, потом она дает ему пощечину и получает ответку. При этом мужчина ударил ее два раза. После последнего удара она упала на землю.

Напомним, в одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину ногой, когда она выходила из салона. Пассажира вытащили из маршрутки и начали его бить руками и ногами.

Виновник инцидента пытался быстро убежать оттуда, и на прощание получил еще несколько пинков.

При этом пострадавшую несколько пассажиров успокаивали неподалеку маршрутки. Люди говорят, что все произошло в 168 маршрутке 16 августа.

Мы также писали о том, что в Киеве трое подростков набросились на пожилого мужчину. Малолетние хулиганы начали избивать его и задувать газом. Инцидент произошел в Голосеевском районе.

Неясно, что послужило агрессией со стороны подростков. Они также бросались на женщину, которая сделала им замечание за нападение на мужчину.

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Запорожская область
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