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В Одессе в очередной раз произошла экологическая катастрофа на пляже

Одесса, Среда 15 июля 2020 20:21
В Одессе в очередной раз произошла экологическая катастрофа на пляже
Пляж в Одессе (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе произошло экологическое ЧП

В среду, 15 июля, в Одессе из затонувшего танкера "Делфи" снова начало выливаться топливо. Стоит отметить, что танкер расположен рядом с пляжем "Дельфин".

Инспекторы Государственной экологической инспекции зафиксировали небольшое пятно на воде. Об этом сообщает Думская.

Топливо из танкера начало выливаться из-за повреждения бонового заграждения вокруг судна во время вчерашнего волнения на море. Загрязненный участок воды уже обработали 100 литрами сорбента.

После этого плавучие заграждения были закреплены. В Администрации морских портов Украины заявили, что сейчас загрязнение уже локализовано. При этом на судовладельца составили соответствующий акт.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда топливо выливается из танкера "Делфи". 21 июня топливо залило побережье пляжа "Дельфин". Тогда пятно больших размеров распространилось в сторону, где отдыхали туристы.

Завтра должна пройти операция по подъему "Делфи" со дна. Его планируют поставить на киль. После этого в течение полутора-двух недель будут стабилизировать плавучесть судна.

Напомним, в порту Николаева произошла авария трубы и в воду вытекло растительное масло. Авария трубы случилась на терминале для перегрузки наливных грузов возле четвертого причала.

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