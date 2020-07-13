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Экологическая катастрофа в Николаеве: масло полилось в лиман

Николаев, Понедельник 13 июля 2020 18:27
Экологическая катастрофа в Николаеве: масло полилось в лиман
Утечка масла в порту Николаева (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В порту Николаева произошла авария трубы и в воду вытекло растительное масло

В Николаевском морском порту произошла утечка растительного масла и это стало причиной загрязнения акватории. Произошло повреждение трубы.

Авария трубы произошла на терминале для перегрузки наливных грузов в районе четвертого причала. Как сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный, утечка масла привела к загрязнению акватории Днепровско-Бугского лимана.

"Вчера в Николаевском морском торговом порту произошло повреждение трубопровода на терминале для перегрузки наливных грузов. В результате произошел разлив масла в районе 4 причала, что привело к загрязнению акватории Днепровско-Бугского лимана", - написал Малеваный на своей странице в Facebook.

В порту отметили, что последствия загрязнения уже устранили с помощью боновых заграждений.

"Это не позволило распространиться растительному маслу в акватории Николаевского морского порта. В работу было запущено специализированное судно т/х "МНМС-101", с использованием высокими сорбирующими материалами", - сообщили в пресс-службе Николаевского торгового порта.

Экологическая катастрофа в Николаеве: масло полилось в лиман

В Николаеве в воду попало растительное масло (Фото: facebook.com/AndriyMalovany)

Стоит отметить, что область поражения растительным маслом составила 400 м кв. акватории. Специалисты экологической инспекции взяли пробы воды в месте загрязнения, чтобы определить, насколько сильно утечка масла повлияла на окружающую среду.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаевской области зафиксировали массовый мор рыбы.

А также рассказывали о том, что в Житомирской области начали массово сохнуть колодцы с водой.

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Новости Украины загрязнениеэкологическая катастрофа
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