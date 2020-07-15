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В Одесі в черговий раз сталася екологічна катастрофа на пляжі

Одеса, Середа 15 липня 2020 20:21
В Одесі в черговий раз сталася екологічна катастрофа на пляжі
Пляж в Одесі (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Одесі сталося екологічне ПП

У середу, 15 липня, в Одесі із затонулого танкера "Делфі" знову почало виливатися паливо. Варто зазначити, що танкер розташований поруч із пляжем "Дельфін".

Інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували невелику пляму на воді. Про це повідомляє Думська.

Паливо з танкера почало виливатися через пошкодження бонового загородження навколо судна під час вчорашнього хвилювання на морі. Забруднену ділянку води уже обробили 100 літрами сорбенту.

Після цього плавучі загородження були закріплені. В Адміністрації морських портів України заявили, що зараз забруднення вже локалізовано. При цьому на судновласника склали відповідний акт.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли паливо виливається з танкера "Делфі". 21 червня паливо залило узбережжі пляжу "Дельфін". Тоді пляма великих розмірів поширилося в бік, де відпочивали туристи.

Завтра має відбутися операція з підйому "Делфі" з дна. Його планують поставити на кіль. Після цього протягом півтора-двох тижнів будуть стабілізувати плавучість судна.

Нагадаємо, в порту Миколаєва сталася аварія труби і в воду витекла рослинна олія. Аварія труби трапилася на терміналі для перевантаження наливних вантажів біля четвертого причалу.

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Новини України Одесаэкологическая катастрофа
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