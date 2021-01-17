В Одессе обнаружили столетнюю бутылку коньяка, стоимость которой впечатляет

В Одессе нашли 100-летнюю бутылку коньяка (фото: facebook.com/Sergey Viktorovich)

В Одессе нашли 100-летнюю бутылку с коньяком, стоимость которой в настоящее время составляет от 12 до 40 тысяч долларов. Находку обнаружили рабочие возле коньячного завода "Шустов".

Об этом рассказал директор Музея истории Одессы имени Шустова Сергей Викторович на своей странице в Facebook. Он также предоставил фото и видео с места находки.

В Одессе нашли 100-летнюю бутылку коньяка (фото: facebook.com/Sergey Viktorovich)

Бутылка с алкогольным напитком сохранилась в отличном состоянии. Ее нашли рабочие возле музея. Данный коньяк выпускался на местном заводе с 1899 по 1906 год.

Posted by Sergey Viktorovich on Friday, January 15, 2021

В Одессе нашли 100-летнюю бутылку коньяка (видео: facebook.com/Sergey Viktorovich)

Пользователи сети также прокомментировали находку.

Если бы строители знали стоимость этой бутылки;

Копай глубже;

Отличный экспонат;

Крутая находка! Поздравляю!!!

А могли выпить;

Хорошее начало года! Поздравляю с находкой!

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