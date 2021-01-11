Археологи в Израиле случайно обнаружили уникальную плиту Девы Марии

В Израиле нашли плиту Девы Марии (Коллаж РБК-Украина)

В Израиле археологи обнаружили могильную плиту женщины, которая жила около 1400 лет назад. По предварительным данным исследователей, надгробный камень датируется концом шестого – началом седьмого века нашей эры.

Как сообщается в издании Haaretz, плита была найдена совершенно случайно – во время уборки национального парка Ницианы. Инспекторы Управления природы, которые участвовали в работах, идентифицировали надпись и сообщили представителям Управления древностей Израиля. Надпись на камне говорит, о том, что это надгробие могло принадлежать Деве Марии.

"Пресвятая Мария, которая вела непорочную жизнь", - выбито на надгробии и указана дата смерти женщины – 9 февраля.

Как утверждают специалисты по древностям, Нициана в Израиле является ключевым местом для изучения перехода от византийского периода к раннему исламу. Эту надгробную плиту отправят вместе с другими вещами, которые ранее принадлежали христианам и были найдены в ходе раскопок, для более детального изучения и сравнения в Университет Бен-Гуриона в Негеве.

"Находка любой надписи, подобной этой, может улучшить наше определение границ кладбища, тем самым помогая восстановить границы поселения, которые ранее еще не были определены", - отметил археолог Пабло Бетцер.

По данным историков, в пятом и шестом веке в Нициане был центр для деревень и поселений в окрестностях. Тут находилась военная крепость, церкви, монастырь, придорожный трактир для паломников.

В Израиле обнаружили уникальную надгробную плиту, которая могла принадлежать Деве Марии

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