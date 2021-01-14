В Ужгороде нашли уникальную монету времен венгерского королевства: ей более тысячи лет

В Ужгороде обнаружили уникальную древнюю монету (Коллаж РБК-Украина)

В Ужгороде обнаружили старинную монету в прекрасном состоянии, которая принадлежит ко времени венгерского королевства. Она очень хорошо сохранилась и вероятно ни разу не была в обращении. Археологи утверждают, что ей не менее 1000 лет.

Как сообщает издание Mukachevo.net, монета была найдена археологами при раскопках в Ужгородском замке. На аверсе есть надпись, которая читается как CALMAN RE (X).

"Денар. Венгерское королевство. Калман (1095-1116 гг.) Это самая ранняя средневековая монета, обнаруженная на территории Ужгородского замка во время археологических исследований", - рассказал о находке кандидат исторических наук Ужгородского национального университета Владимир Мойжес.

Студенты исторического факультета вместе с преподавателями исследовали руины церкви Святого Юрия на территории Ужгородского замка, так как в этих криптах хоронили в свое время представителей знатного рода Другетов. Именно им принадлежала крепость и город до 17 века.

Одну из крипт исследователям удалось раскопать до самого пола и там было обнаружено множество вещей 16-17 веков: медальон, крестик, застежки, заклепки от гробов, а также уникальную саблю XVI века.

Раскопки в Ужгородском замке (Фото: mukachevo.net)

Как рассказывают местные ученые и историки, древние монеты появились на этой территории в III веке до нашей эры и это было связано с приходом в регион кельтов. Ранее были обнаружены в большом количестве тетрадрахмы македонских королей Филиппа и Александра Македонского. Также на территории Закарпатья археологи находят византийские монеты, так называемые фоллисы. Они датируются концом X столетия и началом XI столетия. На лицевой стороне у них четырехрядная надпись на латыни, на обороте – изображение Иисуса Христа.

Король Калман (Коломан) правил Венгрией с 1095 года и с 1097 года Хорватией. В 1112 году он для установления дружеских отношений с Киевской державой женился на дочери Владимира Мономаха Евфимии. Отличался военным нравом, постоянно вмешивался в междоусобные войны украинских князей, захватил часть Закарпатья. В 1099 году попытался захватить Галичину, но был разгромлен войсками князей Володаря и Василия Ростиславовичей.

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