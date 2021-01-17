В Одесі виявили столітню пляшку коньяку, вартість якої вражає

В Одесі знайшли 100-річну пляшку коньяку (фото: facebook.com/Sergey Viktorovich)

В Одесі знайшли 100-річну пляшку з коньяком, вартість якої зараз складає від 12 до 40 тисяч доларів. Знахідку виявили робітники біля коньячного заводу "Шустов".

Про це розповів директор Музею історії Одеси імені Шустова Сергій Вікторович на своїй сторінці в Facebook. Він також надав фото і відео з місця знахідки.

В Одесі знайшли 100-річну пляшку коньяку (фото: facebook.com/Sergey Viktorovich)

Пляшка з алкогольним напоєм збереглася у відмінному стані. Її знайшли робочі біля музею. Цей коньяк випускався на місцевому заводі з 1899 по 1906 рік.

Posted by Sergey Viktorovich on Friday, January 15, 2021

В Одесі знайшли 100-річну пляшку коньяку (відео: facebook.com/Sergey Viktorovich)

Користувачі мережі також прокоментували знахідку.

Якби будівельники знали вартість цієї пляшки;

Копай глибше;

Чудовий експонат;

Крута знахідка! Вітаю!!!

А могли випити;

Гарний початок року! Вітаю зі знахідкою!

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