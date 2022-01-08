В Одессе в январе распустились подснежники: фото цветущей аномалии

В Одессе из-за необычно теплой погоды в январе распустились подснежники, что обычно происходит только ранней весной. Но это не вся аномалия с флорой Южной Пальмиры - в сети рассказали также, что стали цвести черешни, а на гортензиях просыпаются почки.
Об этом 8 января передает "Одесса INFO" в Telegram-канале.
Подснежники заметили жители одного из дворов на жилмассиве Черемушки. Объясняется такой цветочный феномен теплой погодой, которая держится уже несколько дней, хоть и второй месяц зимы на дворе.
При этом, как ожидается, вскоре январские подснежники станут жертвой обещанного синоптиками похолодания и морозов, которые сулят на следующей неделе.
В сети показали фото, как сейчас выглядит такая красота.
В Одессе распускаются подснежники в январе (фото: t.me / Одесса INFO)
В комментариях под постом один из пользователей сети, одессит Сергей, отметил, что у него цветет черешня. Еще одна горожанка, Светлана, добавила, что сейчас на гортензиях "тоже почки начинают просыпаться", но ничего хорошего в этом она не усматривает, так как "очень плохо, что начинает цвести то, что по природе еще должно спать".
Кстати, буквально на днях, вскоре после Нового года, подснежники расцвели и на Закарпатье, в городе Свалява.
Добавим также, что перед этим в Одессе в начале зимы зацвела сакура, и в сети показали захватывающее видео аномалии.
Между тем напомним, недавно по инициативе Минприроды был подготовлен и представлен пугающий отчет исследователей, которые проанализировали влияние климатических изменений в нашей стране на ключевые секторы экономики в 21-м веке - так были названы области Украины, которые потерпят разрушительные потери из-за изменения климата.