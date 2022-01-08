В Одессе в январе распустились подснежники: фото цветущей аномалии

Подснежники заметили жители одного из дворов на жилмассиве Черемушки. Объясняется такой цветочный феномен теплой погодой, которая держится уже несколько дней, хоть и второй месяц зимы на дворе.

При этом, как ожидается, вскоре январские подснежники станут жертвой обещанного синоптиками похолодания и морозов, которые сулят на следующей неделе.

В сети показали фото, как сейчас выглядит такая красота.

В Одессе распускаются подснежники в январе (фото: t.me / Одесса INFO)

В комментариях под постом один из пользователей сети, одессит Сергей, отметил, что у него цветет черешня. Еще одна горожанка, Светлана, добавила, что сейчас на гортензиях "тоже почки начинают просыпаться", но ничего хорошего в этом она не усматривает, так как "очень плохо, что начинает цвести то, что по природе еще должно спать".

Кстати, буквально на днях, вскоре после Нового года, подснежники расцвели и на Закарпатье, в городе Свалява.

Добавим также, что перед этим в Одессе в начале зимы зацвела сакура, и в сети показали захватывающее видео аномалии.