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В Одессе в январе распустились подснежники: фото цветущей аномалии

Автор: Владимир Костырин

В Одессе из-за необычно теплой погоды в январе распустились подснежники, что обычно происходит только ранней весной. Но это не вся аномалия с флорой Южной Пальмиры - в сети рассказали также, что стали цвести черешни, а на гортензиях просыпаются почки.

Об этом 8 января передает "Одесса INFO" в Telegram-канале.

Подснежники заметили жители одного из дворов на жилмассиве Черемушки. Объясняется такой цветочный феномен теплой погодой, которая держится уже несколько дней, хоть и второй месяц зимы на дворе.

При этом, как ожидается, вскоре январские подснежники станут жертвой обещанного синоптиками похолодания и морозов, которые сулят на следующей неделе.

В сети показали фото, как сейчас выглядит такая красота.

В Одессе распускаются подснежники в январе (фото: t.me / Одесса INFO)

В комментариях под постом один из пользователей сети, одессит Сергей, отметил, что у него цветет черешня. Еще одна горожанка, Светлана, добавила, что сейчас на гортензиях "тоже почки начинают просыпаться", но ничего хорошего в этом она не усматривает, так как "очень плохо, что начинает цвести то, что по природе еще должно спать".

Кстати, буквально на днях, вскоре после Нового года, подснежники расцвели и на Закарпатье, в городе Свалява.

Добавим также, что перед этим в Одессе в начале зимы зацвела сакура, и в сети показали захватывающее видео аномалии.

Между тем напомним, недавно по инициативе Минприроды был подготовлен и представлен пугающий отчет исследователей, которые проанализировали влияние климатических изменений в нашей стране на ключевые секторы экономики в 21-м веке - так были названы области Украины, которые потерпят разрушительные потери из-за изменения климата.

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ОдессаПогода в Украинеподснежники