В Одесі в січні розпустилися проліски: фото квітучої аномалії

Проліски помітили жителі одного з дворів на житловому масиві Черемушки. Пояснюється такий квітковий феномен теплою погодою, яка тримається вже кілька днів, хоч і другий місяць зими на дворі.

При цьому, як очікується, незабаром січневі проліски стануть жертвою обіцяного синоптиками похолодання і морозів, які віщують наступного тижня.

У мережі показали фото, як зараз виглядає така краса.

В Одесі розпускаються проліски в січні (фото: t.me / Одеса INFO)

У коментарях під постом один з користувачів мережі, одесит Сергій, зазначив, що у нього цвіте черешня. Ще одна городянка, Світлана, додала, що зараз на гортензіях "теж бруньки починають прокидатися", але нічого хорошого в цьому вона не вбачає, оскільки "дуже погано, що починає цвісти те, що за природою ще має спати".

До речі, буквально днями, незабаром після Нового року, проліски розцвіли й на Закарпатті, у місті Свалява.

Додамо також, що перед цим в Одесі на початку зими зацвіла сакура, і в мережі показали захоплююче відео аномалії.