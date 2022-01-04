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На Закарпатье среди зимы расцвели подснежники: "как в сказке" (фото)

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Закарпатье, Вторник 04 января 2022 14:52
На Закарпатье среди зимы расцвели подснежники: "как в сказке" (фото) На Закарпатье расцвели подснежники (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Свалява Мукачевского района Закарпатской области несмотря на середину зимы расцвели первые подснежники.

Фото в Facebook опубликовал пользователь Jozsef Molnar.

Так, сообщение местный житель разместил 3 января. В частности, весенними цветами пользователь поздравил людей с Новым годом.

"А это в Сваляве! С Новым годом!",- говорится под фото.

На снимке заметно, что посреди зимы на улице зацвели подснежники.

На Закарпатье среди зимы расцвели подснежники: &quot;как в сказке&quot; (фото)На Закарпатье расцвели подснежники (facebook.com/Jozsef Molnar)

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что все как в сказке.

  • Все как в сказке "12 месяцев";
  • Говорят только в сказке на Новый год растут подснежники;
  • Природа в календарь не заглядывает;
  • Какая красота;
  • Кто бы мог подумать, что сказка станет явью! Чудо;
  • Природа дала сбой.

Ранее мы сообщали, какие цветы лучше посеять в начале зимы по снегу.

Также мы писали, какие цветы запрещено дарить женщинам.

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зима подснежники
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