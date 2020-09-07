В Одессе в неожиданном месте обнаружили огромную змею: ее длина поражает

В Одессе нашли двухметровую змею (фото: pixabay.com)

В Одессе на крыше грелась змея

На одной из улиц Одессы местные жители обнаружили змею огромных размеров. Пресмыкающееся спокойно лежало на крыше одного из домов и грелось на солнце. Отметим, что длина змеи достигала двух метров. Опасную змею увидели в районе 16 станции Большого Фонтана.

Как сообщает Telegram-канал Odessa.info, рептилия не обращала на людей внимание и продолжала лежать на крыше здания.

В Одессе увидели огромную змею

Отметим, что специалисты сообщают, что змеи сами по себе не опасны и они никогда не нападают первыми. Основная причина нападения змей – это страх или в ответ на агрессию.

Если змея все-таки укусила, то нужно немедленно обратиться к врачу и получить противоядие. Заниматься самолечением очень опасно. Только специальный препарат может облегчить симптомы и помочь выздороветь, а также избавит от серьезных последствий.

Что нельзя делать, если укусила змея:

Прижигать место укуса раскаленными в огне предметами либо обрабатывать случайными веществами. К примеру, керосином или бензином.

Накладывать жгут выше укушенного места. Он вызовет застой крови, омертвение тканей. Может развиться гангрена.

Обкалывать ранки лекарственными препаратами.

Употреблять спиртные напитки.

Напомним, что в Украине с начала года 36 человек пострадали от укусов змей.

Также мы сообщали что, под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея.