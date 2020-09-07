В Одесі в несподіваному місці виявили величезну змію: її довжина вражає

В Одесі знайшли двометрову змію (фото: pixabay.com)

В Одесі на даху грілася змія

На одній з вулиць Одеси місцеві жителі виявили змію величезних розмірів. Плазун спокійно лежав на даху одного з будинків і грівся на сонці. Зазначимо, що довжина змії сягала двох метрів. Небезпечну змію побачили в районі 16 станції Великого Фонтану.

Як повідомляє Telegram-канал Odessa.info, рептилія не звертала на людей уваги і продовжувала лежати на даху будівлі.

В Одесі побачили величезну змію

Зазначимо, що фахівці повідомляють, що змії самі по собі не небезпечні і вони ніколи не нападають першими. Основна причина нападу змій – це страх або у відповідь на агресію.

Якщо змія все-таки вкусила, то потрібно негайно звернутися до лікаря і отримати протиотруту. Займатися самолікуванням дуже небезпечно. Тільки спеціальний препарат може полегшити симптоми та допоможе одужати, а також позбавить від серйозних наслідків.

Що не можна робити, якщо вкусила змія:

Припікати місце укусу розпеченими у вогні предметами або обробляти випадковими речовинами. Приміром, гасом або бензином.

Накладати джгут вище укушеного місця. Він викликає застій крові, змертвіння тканин. Може розвинутися гангрена.

Обколювати ранки лікарськими препаратами.

Вживати спиртні напої.

Нагадаємо, що в Україні з початку року 36 людей постраждали від укусів змій.

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