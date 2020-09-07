В Одесі в несподіваному місці виявили величезну змію: її довжина вражає

В Одесі на даху грілася змія
На одній з вулиць Одеси місцеві жителі виявили змію величезних розмірів. Плазун спокійно лежав на даху одного з будинків і грівся на сонці. Зазначимо, що довжина змії сягала двох метрів. Небезпечну змію побачили в районі 16 станції Великого Фонтану.
Як повідомляє Telegram-канал Odessa.info, рептилія не звертала на людей уваги і продовжувала лежати на даху будівлі.
В Одесі побачили величезну змію
Зазначимо, що фахівці повідомляють, що змії самі по собі не небезпечні і вони ніколи не нападають першими. Основна причина нападу змій – це страх або у відповідь на агресію.
Якщо змія все-таки вкусила, то потрібно негайно звернутися до лікаря і отримати протиотруту. Займатися самолікуванням дуже небезпечно. Тільки спеціальний препарат може полегшити симптоми та допоможе одужати, а також позбавить від серйозних наслідків.
Що не можна робити, якщо вкусила змія:
Нагадаємо, що в Україні з початку року 36 людей постраждали від укусів змій.
Також ми повідомляли що, під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія.