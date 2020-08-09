В Украине с начала года 36 человек пострадали от укусов змей

Фото: змея (pixabay)

В ЦОЗ назвали месяцы наибольшей активности змей

В Украине с начала 2020 года 36 человек пострадали от укусов змей. Летальных случаев не зафиксировали.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Среди пострадавших есть шесть детей.

"С начала года в Украине 36 человек пострадали от укусов змей. Из них шестеро - дети. Больше всего пострадавших зафиксировано в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года 125 человек пострадали от укусов змей. Из них 29 - дети", - говорится в сообщении.

Как отмечается, летальных исходов от укусов змей в 2019 году и в течение семи месяцев 2020 года не было. В ЦОЗ рассказали, какие змеи живут в Украине.

"В Украине живут три вида ядовитых змей, ужи, полозы, ящерицы, черепахи и другие пресмыкающиеся. Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус. Не все эти животные являются ядовитыми и обычно проявляют агрессию только в случае опасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что змеи в Украине активны с апреля по октябрь. Больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре.

"В случае укуса старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь. Однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти", - говорится в сообщении.

Как писал ранее РБК-Stlyler, под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея.