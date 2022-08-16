UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе - настоящий апокалипсис: город затопило дождем (видео)

В Одессе прошел сильный ливень с градом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе 16 августа прошел сильный ливень, вместе с которым падал и град. Такой летний дождь обернулся для города настоящей катастрофой.

Об этом сообщается на видео в местных Telegram-каналах и соцсетях.

Что происходит в Одессе

Местные жители сообщают, что "Одесса поплыла", а большинство улиц оказались затопленными. Также люди пишут, что на улицу лучше сейчас не выходить, ведь там настоящая Венеция.

"Одесса немного утонула. Ливень уносит мусорные контейнеры,некоторые районы города уходят под воду", - пишет Елизавета Пашковская.

Буквально за 10 минут улицы превратились в реки началось затопление. Одесситы пытались спрятаться от ливня под деревьями, но это не помогало, ливень топил все вокруг.

Одессу затопило дождем (соцсети)

Интересно, что в прогнозах погоды не указывалось, что ливень пройдет утром. Осадки прогнозировались позже.

Читайте также, в Запорожье городу грозит экокатастрофа.

Ранее мы сообщали, как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса