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В Одесі - справжній апокаліпсис: місто затопило дощем (відео)

В Одесі пройшла сильна злива з градом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі 16 серпня пройшла сильна злива, разом з якою падав і град. Такий літній дощ обернувся для міста справжньою катастрофою.

Про це повідомляється на відео в місцевих Telegram-каналах і соцмережах.

Що відбувається в Одесі

Місцеві жителі повідомляють, що "Одеса попливла", а більшість вулиць виявилися затопленими. Також люди пишуть, що на вулицю краще зараз не виходити, адже там справжня Венеція.

"Одеса трохи потонула. Злива забирає сміттєві контейнери, деякі райони міста йдуть під воду", - пише Єлизавета Пашковська.

Буквально за 10 хвилин вулиці перетворилися на річки почалося затоплення. Одесити намагалися сховатися від зливи під деревами, але це не допомагало – через сильний вітер і дощ все затоплювало.

Одесу затопило дощем (соцмережі)

Цікаво, що в прогнозах погоди не вказувалося, що злива пройде вранці. Опади прогнозувалися пізніше.

Читайте також, у Запоріжжі місту загрожує екокатастрофа.

Раніше ми повідомляли, як зараз виглядає окупована Кирилівка.

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Одеса