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Как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка: сравните с фото до войны

Новина українською →
Кирилловка, Понедельник 15 августа 2022 10:03
Как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка: сравните с фото до войны Кирилловка 2022 (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас, если бы не война, в Кирилловке был бы бархатный сезон, в котором на курорте всегда наблюдалось огромное количество туристов. С приходом туда оккупантов ситуация изменилась, поселок не узнать.

В сети показали видео, как сейчас выглядит курорт в Запорожской области.

Что сейчас происходит в Кирилловке

В этом году сюда большей частью заезжают жители Мелитополя и Акимовки, а также российские и боевики так называемой "ЛДНР".

Так, к середине августа в поселке работает несколько продуктовых, открылся магазин с мелочами, но на пляжах все также пусто.

А вот еще одно видео с некогда популярного курорта.

Отдых в люксовом номере с бассейном в центре Кирилловки на середину обойдется в 250 гривен с человека.

Но людей в поселке почти нет. Очень редко на пляжах можно увидеть отдыхающих.

В заведениях и магазинах ценники стоят в гривнах, но также указывается и цена в рублях.

Как выглядела Кирилловка в 2021 году

В 2021 году цены на жилье в поселке стартовали с 350 гривен с человека. Это был номер с удобствами на улице, не люкс. В роскошных апартаментах можно было устроиться от 700 гривен за сутки.

Как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка: сравните с фото до войныКак сейчас выглядит оккупированная Кирилловка: сравните с фото до войныТак выглядела Кирилловка в 2021 году (vchaspik.ua)

Как мы ранее писали, жители Кирилловки показали состояние Азовского моря в Кирилловке.

А еще мы рассказывали, что в Одессе решили открыть купальный сезон.

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Кирилловка
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