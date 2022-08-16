"Запах йода и горелой проводки": Запорожью грозит экокатастрофа

В Запорожье городу грозит экокатастрофа. Дело в том, что жители многих районов жалуются на запах йода и горелого пластика в воздухе.

Что сейчас происходит в городе, и опасно ли там находиться - читайте в материале Styler.

Жители постоянно жалуются на вонь

Горожане пишут в соцсетях, что не могут дышать из-за постоянного запаха йода и гари в воздухе. Сообщается, что источник вони исходит из Абразивного комбината и завода Шевчика. Люди отмечают, что невозможно открыть окна, ни днем, ни ночью.

Вот что пишут люди в соцсетях.

Из-за странного запаха с улицы нечем дышать, проснулась от аллергического приступа, лет 10 не было такого сильного. Что происходит в городе?!

Вонь в городе не прекращается, только могут обещать, что проведут рейд! Сколько можно это терпеть? Сил уже нет, от этого запаха, аллергия который день!

Я понимаю, что сейчас война тема номер один. Но ведь нас просто травят уже который день. Россияне закидывают бомбами, а наши травят отходами с заводов. 2ой Шевченковский, 3 дня подряд невыносимая вонь, хлор или йод, я не знаю, но жить невозможно.

Что это, как не геноцид своих же ? У нас эта проблема была всегда, но сейчас это за гранью. То, что кому-то Куртев пригрозил - это смешно.

Люди жалуются на вонь в Запорожье

На улицах города по утрам стоит туман.

"Шевчик встретил утро вот в таком тумане", - пишут горожане.

В Запорожье стоит туман (фото: Запоріжжя інфо)

Откуда запах?

Так, отмечается, что весь запах идет с неработающего завода.

"Запах горелого пластика и йода идет от производства по переработке пластика, находящегося вдоль трассы в районе третьего Шевчика. Это такая большая тайна? Власти Запорожья ничего не могут сделать ? Не могут пропуск выписать на исследование загрязнения в комендантский час?" - пишут местные жители.

Исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев пообещал разобраться с жалобами жителей, но по факту проверки так и не было.

"На территории неработающего завода полупроводников неизвестные по ночам сжигаются определенные вещества. Об этом обращении в полицию и прокуратуру якобы будет передано сегодня, 25 июля", - сообщил он.