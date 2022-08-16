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В Одессе - настоящий апокалипсис: город затопило дождем (видео)

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Одесса, Вторник 16 августа 2022 12:54
В Одессе - настоящий апокалипсис: город затопило дождем (видео) В Одессе прошел сильный ливень с градом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе 16 августа прошел сильный ливень, вместе с которым падал и град. Такой летний дождь обернулся для города настоящей катастрофой.

Об этом сообщается на видео в местных Telegram-каналах и соцсетях.

Что происходит в Одессе

Местные жители сообщают, что "Одесса поплыла", а большинство улиц оказались затопленными. Также люди пишут, что на улицу лучше сейчас не выходить, ведь там настоящая Венеция.

"Одесса немного утонула. Ливень уносит мусорные контейнеры,некоторые районы города уходят под воду", - пишет Елизавета Пашковская.

Буквально за 10 минут улицы превратились в реки началось затопление. Одесситы пытались спрятаться от ливня под деревьями, но это не помогало, ливень топил все вокруг.

В Одессе - настоящий апокалипсис: город затопило дождем (видео)В Одессе - настоящий апокалипсис: город затопило дождем (видео)В Одессе - настоящий апокалипсис: город затопило дождем (видео)В Одессе - настоящий апокалипсис: город затопило дождем (видео)В Одессе - настоящий апокалипсис: город затопило дождем (видео)Одессу затопило дождем (соцсети)

Интересно, что в прогнозах погоды не указывалось, что ливень пройдет утром. Осадки прогнозировались позже.

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