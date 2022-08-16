ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі - справжній апокаліпсис: місто затопило дощем (відео)

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 16 серпня 2022 12:54
В Одесі - справжній апокаліпсис: місто затопило дощем (відео) В Одесі пройшла сильна злива з градом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі 16 серпня пройшла сильна злива, разом з якою падав і град. Такий літній дощ обернувся для міста справжньою катастрофою.

Про це повідомляється на відео в місцевих Telegram-каналах і соцмережах.

Що відбувається в Одесі

Місцеві жителі повідомляють, що "Одеса попливла", а більшість вулиць виявилися затопленими. Також люди пишуть, що на вулицю краще зараз не виходити, адже там справжня Венеція.

"Одеса трохи потонула. Злива забирає сміттєві контейнери, деякі райони міста йдуть під воду", - пише Єлизавета Пашковська.

Буквально за 10 хвилин вулиці перетворилися на річки почалося затоплення. Одесити намагалися сховатися від зливи під деревами, але це не допомагало – через сильний вітер і дощ все затоплювало.

В Одесі - справжній апокаліпсис: місто затопило дощем (відео)В Одесі - справжній апокаліпсис: місто затопило дощем (відео)В Одесі - справжній апокаліпсис: місто затопило дощем (відео)В Одесі - справжній апокаліпсис: місто затопило дощем (відео)В Одесі - справжній апокаліпсис: місто затопило дощем (відео)Одесу затопило дощем (соцмережі)

Цікаво, що в прогнозах погоди не вказувалося, що злива пройде вранці. Опади прогнозувалися пізніше.

Читайте також, у Запоріжжі місту загрожує екокатастрофа.

Раніше ми повідомляли, як зараз виглядає окупована Кирилівка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя