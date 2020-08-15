В Одессе море затянуло нефтяной пленкой: люди продолжают купаться

В Одессе продолжается ликвидация последствий затонувшего танкера Delfi, из которого выливается нефть. При этом местные власти не сообщают отдыхающим о загрязнении воды и не закрывают пляжи.

В Администрации морских портов рассказали, что официальных сроков, когда танкер удастся поднять и убрать с береговой зоны, пока нет. Министр инфраструктуры Владислав Криклий говорит о том, что танкер уберут до Дня Независимости, 24 августа. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

По словам экологов, главная проблема – это нефтепродукты, которые вытекают из пробоин танкера. Они убивают живые микроорганизмы, и когда начнутся шторма, их выбросит на берег.

Эксперты рассказали о том, что одна капля нефтепродуктов расплывается по поверхности воды больше чем на квадратный метр. Но сейчас топлива еще не так много вытекло, чтобы это считалось экологической катастрофой.

Затонувший танкер Delfi (фото: facebook.com/vladkryklii)

Конечно же ущерб природе есть, но он не настолько критичен. Со временем бактерии, которые используют нефтепродукты для своей жизнедеятельности, утилизируют небольшое количество топлива. Поэтому через некоторое время природа очистит себя сама.

Каждое утро экоинспекторы рассыпают сорбент, который впитывает нефть. Чтобы нефтепродукты не расплывались по поверхности, танкер оградили двумя кольцами бонов. Но в то же время есть люди, плавающие всего в 100 метрах от затонувшего танкера.

Вопреки всякой логике, купание здесь запрещено только на одном из участков пляжа "Дельфин", где лежит затонувший танкер. Когда пляж был не огражден, один мужчина с признаками алкогольного опьянения лег на боны прямо возле танкера. Когда он стал, то у него затылок, вся спина и ноги были черные от нефти.

Соседние пляжи никто не закрывал. Отдыхающие могут подплывать к буйкам, а то и к самим ограждениям танкера на сап-доске, винд-серфе или катамаране.

Напомним, капитана затонувшего танкера в Одессе приговорили к ограничению свободы.