В Одесі море затягнуло нафтовою плівкою: люди продовжують купатися

В Одесі триває ліквідація наслідків затонулого танкера Delfi, з якого виливається нафта. При цьому місцева влада не повідомляє відпочивальникам про забруднення води і не закриваює пляжі.

В Адміністрації морських портів розповіли, що офіційних термінів, коли танкер вдасться підняти і прибрати з берегової зони, поки немає. Міністр інфраструктури Владислав Криклій говорить про те, що танкер приберуть до Дня Незалежності, 24 серпня. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

За словами екологів, головна проблема – це нафтопродукти, які випливають з пробоїн танкера. Вони вбивають живі мікроорганізми, і коли почнуться шторми, їх викине на берег.

Експерти розповіли про те, що одна крапля нафтопродуктів розпливається по поверхні води більше ніж на квадратний метр. Але зараз палива ще не так багато витекло, щоб це вважалося екологічною катастрофою.

Затонулий танкер Delfi (фото: facebook.com/vladkryklii)

Звичайно ж шкода природі є, але вона не настільки критична. З часом бактерії, які використовують нафтопродукти для своєї життєдіяльності, утилізують невелику кількість палива. Тому через деякий час природа очистить себе сама.

Щоранку екоінспектори розсипають сорбент, який вбирає нафту. Щоб нафтопродукти не розпливалися по поверхні, танкер огородили двома кільцями бонів. Але водночас є люди, які плавають всього в 100 метрах від затонулого танкера.

Всупереч усякій логіці, купання тут заборонено тільки на одній з ділянок пляжу "Дельфін", де лежить затонулий танкер. Коли пляж був не огороджений, один чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння ліг на бони прямо біля танкера. Коли він став, то в нього потилиця, вся спина і ноги були чорні від нафти.

Сусідні пляжі ніхто не закривав. Відпочивальники можуть підпливати до буйків, а то й до самих огородженням танкера на сап-дошці, вінд-серфі або катамарані.

Нагадаємо, капітана затонулого танкера в Одесі засудили до обмеження волі.