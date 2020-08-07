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Капитана затонувшего танкера в Одессе приговорили к ограничению свободы

Одесса, Пятница 07 августа 2020 00:06
Капитана затонувшего танкера в Одессе приговорили к ограничению свободы
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)
Автор: Инна Собора

Также ему назначили один год испытательного срока

Капитана затонувшего танкера Delfi вблизи одесского пляжа "Дельфин" приговорили к одному году ограничения свободы. Приговор 6 августа вынес Приморский районный суд Одессы.

Об этом сообщает "Думская".

В то же время, суд этим же решением освободил капитана от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. На момент инцидента на борту находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем. Впоследствии их сняли и доставили в больницу.

Государственная пограничная служба сообщала, что танкер мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов из Украины.

РБК-Украина писало, что капитану объявили подозрение в феврале в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Время от времени из танкера разливаются нефтепродукты. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все три попытки завершились неудачно. Его могут убрать по упрощенной процедуре.

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