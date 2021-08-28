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В Одессе море покрылось токсичной белой пеной: известна причина загрязнения (фото)

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Одесса, Суббота 28 августа 2021 15:43
В Одессе море покрылось токсичной белой пеной: известна причина загрязнения (фото) В Одессе море порылось неизвестными пятнами (фото: Pierre Crom/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в Курортном районе Аркадия, после сильного ливня, море покрылось неизвестной субстанцией. Однако, экологи объяснили происхождение неизвестной пены.

Об этом сообщили в Telegram- канале "Новости.LIVE Odesa".

По словам экологов, в Аркадии находится аварийный коллектор, из-за которого во время дождя прямо на территорию пляжа в песок и воду попадают канализационные стоки.

В частности, это происходит достаточно давно и необходимые меры никакие не принимаются. Также во время дождя отходы из стока попали в море. У них часто содержатся вещества с хлором вместе с органической средой моря дали такую реакцию.

Соответствующая пена очень токсична, летучая и испаряется быстро.

По состоянию на 27 августа, пены почти не видно, а в море снова много детей и туристов.

Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте пляж попал в скандал. Там семьи с детьми отказались продавать лежак и предложили идти на другой пляж.

Спор завершился тем, что руководство пляжа сказало: "не нравится - идите на соседний пляж".

Также в Бердянске туристы устроили драку прямо в море.

По словам очевидцев, туристы поссорились из-за медуз. Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая встала на их защиту. Потом уже и началась драка. Очевидцы говорят, что одна из компаний была в состоянии алкогольного опьянения.

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Одесса море
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