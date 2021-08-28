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В Одесі море вкрилося токсичною білою піною: відома причина забруднення (фото)

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Одеса, Субота 28 серпня 2021 15:43
В Одесі море вкрилося токсичною білою піною: відома причина забруднення (фото) В Одесі море порилось невідомими плямами (фото: Pierre Crom/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в курортному районі Аркадія, після сильної зливи, море вкрилося невідомою субстанцією. Однак, екологи пояснили походження невідомої піни.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Новини.LIVE Odesa".

За словами екологів, в Аркадії знаходиться аварійний колектор, через який під час дощу прямо на територію пляжу в пісок і воду потрапляють каналізаційні стоки.

Зокрема, це відбувається досить давно і необхідні заходи ніякі не приймаються. Також під час дощу відходи зі стоку потрапили в море. У них часто містяться речовини з хлором, які разом з органічним середовищем моря дали таку реакцію.

Відповідна піна дуже токсична, летюча і випаровується швидко.

Станом на 27 серпня, піни майже не видно, а у морі знову багато дітей та туристів.

Раніше ми повідомляли, що на популярному українському курорті пляж втрапив у скандал. Там сім'ї з дітьми відмовились продавати лежак та запропонували йти на інший пляж.

Суперечка завершилась тим, що керівництво пляжу сказало: "Не подобається - йдіть на сусідній пляж".

Також у Бердянську туристи влаштували бійку прямо в морі.

За словами очевидців, туристи посварилися через медуз. Нібито одна компанія викидала медуз на берег, а інша стала на їхній захист. Потім вже і розпочалась бійка. Очевидці кажуть, що одна із компаній була у стані алкогольного сп'яніння.

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Одеса море
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