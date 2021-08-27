На популярном украинском курорте пляж попал в скандал: хамят и выгоняют (фото)

В Одессе на пляже Bright on beach произошел скандал из-за аренды шезлонгов. Там семьи с детьми отказались продавать лежак и предложили идти на другой пляж.

Что произошло

По словам женщины, такого "сервиса" и хамского отношения она не встречала ни на одном пляже Одессы.

Так, на пляж семья с детьми пришли утром в воскресенье, 23 августа. В частности, они хотели взять один шезлонг с зонтиком

"Два шезлонга не берем уже исходя из личного опыта, когда идем с детьми. Муж смотрит за детьми и лежать ему некогда, я отдыхаю на шезлонге, потом можем поменяться. Но! Шезлонг нам продать отказали, и предложили пойти на соседний пляж, - написала женщина.

Основная причина из-за которой руководство якобы запрещает это то, что они не продают один лежак на двух человек. При этом сказали: "Не нравится - идите на соседний пляж".

"Как можно так относиться к своим посетителям? Что это за правила такие? На любом пляже города я могу купить услугу (один шезлонг или десять), а здесь нет, - возмущается женщина.

Высокие цены и хамское отношение

Кроме того, другие отдыхающие тоже жалуются на хамский персонал пляжа и высокие цены.

"Потратили 400 грн за шезлонги, 70 за полотенце и 638 грн за еду. Цены очень высокие, кухня обычная, как в кафе. Конечно у нас разрядились телефоны, воткнуть телефон в их розетку нельзя, розеток у них нет. Есть зарядки, где нужно регистрироваться и платить деньги. Когда мы сказали, что не сможем заплатить по счету без телефонов, розетка нашлась", - жалуется Татьяна Швыдченко.

Пляж в Одессе попал в скандал (фото: facebook.com/black.list.odessa)

Также позже их не пустили на пляж с напитками, которые они купили на другом баре. Однако, оснований для этого они не нашли.

"На нас напала какая-то женщина, работница заведения. Она кричала, что мы должны уйти и должны соблюдать их правила. Натравила на нас охранника. Я ее даже успокаивала, потому что она кричала на весь пляж", - добавляет женщина.

В комментариях пользователи пишут, что соответствующие случаи на этом пляже случаются не впервые.