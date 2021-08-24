Не поделили медуз: в Бердянске туристы устроили драку прямо в море (видео)
На популярном курорте подрались из-за медузы (коллаж РБК-Украина)
В курортном Бердянске между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, который перерос в драку прямо в море.
Видео опубликовали в Facebook на странице "Новости Бердянска".
По словам очевидцев, туристы поссорились из-за медуз. Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая встала на их защиту. В результате чего словесная перепалка переросла в драку.
В комментариях пользователи с юмором отреагировали на произошедшее.
- Теперь медузы будут плавать гордо, ведь за них боролись;
- Больше всех были шокированы медузы;
- Скоро будет битва за комаров;
- Какой ужас! Позорище! Медузы в шокированы, что за них борьба произошла. Вот смеху;
- А медузы, что говорят за эту ситуацию;
- А где сами медузы, их на видео не видно;
- Так со стороны посмотришь, начинаешь задумываться, что действительно большое количество людей имеет происхождение от обезьяны!;
- А еще говорят медуз много. Он поделить не могут, не хватает.
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