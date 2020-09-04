В Одессе мальчик с инвалидностью жил в парке: раскладывал школьные тетради и играл с котом

В Одессе неравнодушные люди заметили ребенка-инвалида, который жил в парке посреди мусора и спал на земле, после чего обратились к службам защиты детей с просьбой отреагировать на ситуацию и помочь мальчику.

Как выяснилось, в ужасных условиях с ребенком жили также его родители - безработный отец и мать, тоже с инвалидностью. Об этом рассказал в своем Facebook заместитель начальника отдела ювенальной превенции управления регионального главка Национальной полиции Дмитрий Ревун.

9-летний мальчик раскладывал на камне свои школьные тетради, играл с котенком и не отходил он мамы. Так семья, оказавшаяся в нищете, лишившаяся временного жилья и работы, проживала несколько дней в парке под забором прямо напротив своего бывшего дома.

"Его отец - сирота, которого ничем не наградила судьба, а общество и государство ничем ему не помогли. Как и многие из числа сирот отец ребенка остался за бортом и допускал ошибки, много ошибок за которые расплачивается не только он сам", - написал Ревун.

Когда родителям объяснили, что оставить мальчика в парке просто невозможно ради его же блага, отец заплакал.

"Глядя на него плачет ребенок и мать, которая сама сквозь слезы успокаивает ребенка, а я стою и чувствую себя беспомощным палачом. У малыша начали трястись руки, он, прижавшись к отцу, спросил "Вы меня что, не закроете в клетку?" - для меня это удар прямо в сердце, я не могу представить что чувствует ребенок, раз задает такой вопрос", - говорит Ревун.

После этого мальчику подробно объяснили всю надлежащую процедуру: сначала его направят в больницу, а потом в центр социально-психологической реабилитации детей.

Мама и папа ребенка также успокаивали сына и подчеркивали, что его никто не оставит, ему будет лучше в центре, чем с ними в парке.

"Мы виноваты перед этими детьми, и нет человека на всей планете, который смог бы объяснить ребенку почему он не должен быть с родными людьми. После разговоров, перед дорогой в больницу малыш стал улыбаться, почувствовав уверенность сказал, что точно не боится, потому что будет связь с родителями по телефону", - говорится в публикации.

В Одессе 9-летний мальчик-инвалид жил в парке (фото с Facebook-страницы Дмитрия Ревуна)

Также Ревун поблагодарил людей, которые в сети ему рассказали о ситуации.

В комментариях под постом он добавил, что родителей мальчика отправят на медицинский осмотр: "немного приведем их в порядок в физическом и моральном плане и заодно обсудим с ними конкретные планы".

Пользователи интернета сразу же подключились к проблеме и некоторые даже предложили трудоустроить отца мальчика, предоставить жилье и помочь с деньгами, чтобы семья поскорее получила возможность снова воссоединиться.

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Дмитрия Ревуна

Еще озвучили вариант взять женщину с мальчиком к себе в Центр доброты для мамы и ребенка или поселить их в сельском домике.

Фото: скрин комментариев в сети

Ранее сообщалось, что в Одессе мать оставила малыша одного на трое суток, а в квартире начался потоп.

Также мы писали о том, что недавно в центре Киева задержали женщину, которая носила своего трехмесячного ребенка в сумке.