В центре Киева задержали женщину с трехмесячным ребенком в сумке (фото)

В Киеве женщина несла младенца в сумке (коллаж РБК-Украина)

Полицейские забрали сумку с младенцем до приезда медиков

В Киеве женщина несла младенца в сумке на улице, и прохожие заподозрили возможное похищение и вызвали правоохранителей. Инцидент произошел в центре столицы возле станции метро "Печерская".

На место прибыли полицейские и медики "скорой". Об этом 2 сентября передали в паблике H_Ukraine на Telegram-канале.

Отмечается, что очевидцы обратили внимание, как около подземки женщина вынимает ребенка из большой сумки и кладет его обратно.

На вид младенцу 2-3 месяца.

Полиции женщина рассказала, что идет в роддом №1 на улице Арсенальной, 5 оформлять рождение ребенка.

При этом в своем рассказе "копам" она путалась и говорила, что рожала малыша дома, а затем утверждала, что в роддоме.

Правоохранители забрали сумку с ребенком до приезда медиков и выяснения всех обстоятельств.

В Киеве женщина несла младенца в сумке (фото: t.me/HuevoeUkraine)

Ранее сообщалось, что на днях в Борисполе негодяй похитил дочь женщины, пока она платила за бензин на автозаправочной станции. Преступник похитил 4-летнюю девочку, посадил ее в машину и скрылся. К счастью, злоумышленника удалось отыскать и освободить ребенка.

Напомним также, что недавно в Киеве на Позняках у матери выхватили ребенка прямо из рук среди белого дня и увезли в неизвестном направлении.