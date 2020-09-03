В Одессе мать оставила малыша одного на трое суток: в квартире начался потоп

В Одессе мать бросила сына одного в квартире без еды (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе патрульные спасли мальчика, которого мать бросила одного на несколько суток

В Одессе горе-мать оставила трехлетнего сына одного на несколько суток в квартире. Когда у малыша закончилась еда, он пошел в ванную и открыл кран с водой. Перепуганные соседи вызвали полицию, когда вода начала заливать нижние этажи.

Когда патрульные полицейские прибыли по указанному адресу, они были шокированы. В квартире царила полная антисанитария, везде была грязь, вещи были разбросаны. В доме отсутствовала еда, а на лице маленького Володи были царапины. Мальчик почти трое суток провел один и когда у него закончилась еда, пошел в ванную и просто открыл кран с водой. Об этом сообщили на странице в Facebook Патрульной полиции Одесской области.

Соседи рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что отец мальчика уехал на заработки, а мать злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Сына она регулярно оставляет одного в квартире, без воды, еды и присмотра.

Патрульные накормили малыша и вызвали на место происшествия сотрудника ювенальной превенции, а также специалиста службы по делам детей. Они приняли решение изъять мальчика из семьи. На мать ребенка будет заведено дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Будет решаться вопрос о лишении родительских прав.

В Одессе мать бросила сына одного в квартире и он устроил потоп

Напомним, ранее мы писали о том, что в Борисполе ребенка похитили из машины на заправке, пока мама оплачивала бензин.

А также рассказывали о том, что в центре Киева задержали женщину, которая носила своего трехмесячного ребенка в сумке.