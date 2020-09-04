В Одесі хлопчик-інвалід жив у парку: розкладав шкільні зошити і грався з котом

В Одесі небайдужі люди помітили дитину-інваліда, яка жила в парку посеред сміття і спала на землі, після чого звернулися до служб захисту дітей з проханням відреагувати на ситуацію і допомогти хлопчикові.

Як з'ясувалося, в жахливих умовах з дитиною жили також її батьки - безробітний батько і мати, теж з інвалідністю. Про це розповів у своєму Facebook заступник начальника відділу ювенальної превенції управління регіонального главку Національної поліції Дмитро Ревун.

9-річний хлопчик розкладав на камені свої шкільні зошити, грався з кошеням і не відходив він мами. Так сім'я, яка опинилася у злиднях, втратила тимчасове житло і роботу, проживала кілька днів у парку під парканом прямо навпроти свого колишнього будинку.

"Його батько - сирота, якого нічим не нагородила доля, а суспільство і держава нічим йому не допомогли. Як і багато хто з-поміж сиріт батько дитини залишився за бортом і допускав помилки, багато помилок, за які розплачується не тільки він сам", - написав Ревун.

Коли батькам пояснили, що залишити хлопчика в парку просто неможливо заради його ж блага, батько заплакав.

"Дивлячись на нього плаче дитина і мати, яка сама крізь сльози заспокоює дитину, а я стою і відчуваю себе безпорадним катом. У малюка почали трястися руки, він, притулившись до батька, запитав "Ви мене що, не закриєте в клітку?" - для мене це удар прямо в серце, я не можу уявити, що відчуває дитина, коли ставить таке питання", - говорить Ревун.

Після цього хлопчикові докладно пояснили всю належну процедуру: спочатку його направлять у лікарню, а потім в центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Мама і тато дитини також заспокоювали сина та наголошували, що його ніхто не залишить, йому буде краще в центрі, ніж з ними в парку.

"Ми винні перед цими дітьми, і немає людини на всій планеті, яка змогла б пояснити дитині, чому вона не повинна бути з рідними людьми. Після розмов, перед дорогою в лікарню малюк став посміхатися, відчувши впевненість сказав, що точно не боїться, тому що буде зв'язок з батьками телефоном", - йдеться у публікації.

В Одесі 9-річний хлопчик-інвалід жив у парку (фото з Facebook-сторінки Дмитра Ревуна)

Також Ревун подякував людям, які в мережі йому розповіли про ситуацію.

В коментарях під постом він додав, що батьків хлопчика відправлять на медичний огляд: "трохи наведемо їх у порядок у фізичному і моральному плані та заодно обговоримо з ними конкретні плани".

Користувачі інтернету одразу ж підключилися до проблеми й деякі навіть запропонували працевлаштувати батька хлопчика, надати житло та допомогти з грошима, щоб сім'я скоріше отримала можливість знову возз'єднатися.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Дмитра Ревуна

Ще озвучили варіант взяти жінку з хлопчиком до себе в Центр доброти для мами та дитини чи поселити їх в сільській хатині.

Фото: скрін коментарів у мережі

Раніше повідомлялося, що в Одесі мати залишила малюка одного на три доби, а у квартирі почався потоп.

Також ми писали про те, що нещодавно в центрі Києва затримали жінку, яка носила свою тримісячну дитину в сумці.