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В Одессе люди купаются на заминированных пляжах, несмотря на запрет (видео)

В Одессе люди купаются на пляжах (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе с начала войны запретили купаться на пляжах, так как в море могут быть мины. Но люди в разгар сезона плюют на запрет и отдыхают семьями на многочисленных пляжах.

Так, в сети показали, как отдыхающие прыгают в море с пирса на глазах полиции.

Как в Одессе игнорируют правила

Отдыхающие заходят в море на глазах стражей порядка. Те, в свою очередь, говорят, что устали бороться с нарушителями.

"Полицейские за*бались бегать за отдыхающими и потерпели поражение в этой битве за море", — сказано в сообщении.

В городском совете постоянно опасаются, что опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока, ведь российские мины могут неконтролируемо взорваться. Также людей просят воздержаться от отдыха на пляже.

Тем не менее, очень много украинцев публикуют в соцсетях фото и видео, например, из Аркадии, где показано, как отдыхают на пляжах беспечные люди.

"Людей очень много, играет музыка, барабаны бьют", - сказано на видео.

Напомним, что на одном из пляжей Одесской области 15 июля подорвался мужчина, решивший искупаться в море. Поэтому не рискуйте повторить его судьбу!

Как мы ранее писали, Маша Фокина пожаловалась на россиян в Болгарии.

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Одесса