В Одесі люди купаються на замінованих пляжах, незважаючи на заборону (відео)

Як в Одесі ігнорують правила

Відпочиваючі заходять в море на очах правоохоронців. Ті, в свою чергу, кажуть, що втомилися боротися з порушниками.

"Поліцейські за*балися бігати за відпочиваючими і зазнали поразки в цій битві за море", — сказано в повідомленні.

У міській раді постійно побоюються, що небезпека відпочинку в пляжній зоні занадто висока, адже російські міни можуть неконтрольовано вибухнути. Також людей просять утриматися від відпочинку на пляжі.

Тим не менш, дуже багато українців публікують в соцмережах фото і відео, наприклад, з Аркадії, де показано, як відпочивають на пляжах безтурботні люди.

"Людей дуже багато, грає музика, барабани б'ють", - сказано на відео.

Нагадаємо, що на одному з пляжів Одеської області 15 липня підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Тому не ризикуйте повторити його долю!