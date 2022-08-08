В Одесі люди купаються на замінованих пляжах, незважаючи на заборону (відео)

В Одесі з початку війни заборонили купатися на пляжах, бо в морі можуть бути міни. Але люди в розпал сезону плюють на заборону і відпочивають сім'ями на численних пляжах.
Так, в мережі показали, як відпочивальники стрибають у море з пірсу на очах поліції.
Відпочиваючі заходять в море на очах правоохоронців. Ті, в свою чергу, кажуть, що втомилися боротися з порушниками.
"Поліцейські за*балися бігати за відпочиваючими і зазнали поразки в цій битві за море", — сказано в повідомленні.
У міській раді постійно побоюються, що небезпека відпочинку в пляжній зоні занадто висока, адже російські міни можуть неконтрольовано вибухнути. Також людей просять утриматися від відпочинку на пляжі.
Тим не менш, дуже багато українців публікують в соцмережах фото і відео, наприклад, з Аркадії, де показано, як відпочивають на пляжах безтурботні люди.
"Людей дуже багато, грає музика, барабани б'ють", - сказано на відео.
Нагадаємо, що на одному з пляжів Одеської області 15 липня підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Тому не ризикуйте повторити його долю!
Як ми раніше писали, Маша Фокіна поскаржилася на росіян в Болгарії.
Також читайте, з'явилися нові фото окупованої Арабатської стрілки у розпал сезону.