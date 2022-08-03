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"Люди выезжают". Появились новые фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезона

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 13:01
"Люди выезжают". Появились новые фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезона Фото: Пляж на Арабатской Стрелке (предоставлено РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На пустующих пляжах – сваленные каркасы от навесов и зонтов

На курорте Азовского моря Арабатская Стрелка в минувшие годы отдыхали до двух миллионов туристов в сезон. В августе 2022 года оккупированная коса напоминает пустыню – на пляжах единицы местных жителей, кафе и лавки закрыты.

Наблюдениями, чем живут курортные поселки и что происходит на пляжах курорта, с TRAVEL РБК-Украина анонимно поделились местные жители.

Туристы наплывами, а местные жители выезжают

На кадрах из поселков Арабатской Стрелки видно, что пляжный сезон – "мертвый". Закрыты кафе и магазины в туристической "стометровке". На берегу – единицы отдыхающих.

"Туристы бывают наплывами. Например, приезжали, когда в Новой Каховке были взрывы", - рассказывает наш собеседник.

&quot;Люди выезжают&quot;. Появились новые фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезонаФото: Заколоченные кафе и лавки в Счастливцево (предоставлено РБК-Украина)

По его словам, российские военнослужащие из ЮВО ведут себя "относительно тихо и пристойно". При этом местные жители оставляют свои дома на косе.

"Люди выезжают. Даже те, кто первоначально хотел остаться, постепенно "вытекают". Кто-то отправляется в Крым и Россию, другие делают круг – через Крым, Россию, Европу, чтобы попасть обратно в Украину. Кто-то едет на Арабатскую Стрелку через фронт", - отмечает один из местных жителей.

&quot;Люди выезжают&quot;. Появились новые фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезонаФото: В закрытых заведениях вместо гостей - сорняки (предоставлено РБК-Украина)

По его словам, местные "гауляйтеры" – власти, сотрудничающие с оккупантами – рассказывают "сказки" о восстановлении моста между Геническом и Арабатской Стрелкой, который был взорван.

"Пустыня Арабатка": на море только медузы

В августе, несмотря на пик сезона, на Арабатской Стрелке туристов нет, поэтому базы отдыха даже не разворачивали навесы от солнца и не устанавливали зонты. На берегу можно видеть только сваленные горой металлические каркасы без тентов.

&quot;Люди выезжают&quot;. Появились новые фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезонаФото: Большинство отдыхающих - рыбаки (предоставлено РБК-Украина)

Единицы отдыхающих загорают и купаются. На пляжах чисто и тихо. По словам местных жителей, в море сейчас много медуз.

&quot;Люди выезжают&quot;. Появились новые фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезона

Фото: Навесы и зонты от солнца не пригодились (предоставлено РБК-Украина)

Такая же ситуация во всех поселках косы: Стрелковом, Генгорке, Счастливцево, а также самом Геническе на "материке", сообщает "Наше місто".

Местные жители пытаются сдать жилье за минимальные суммы, но желающих приехать на отдых практически нет. В самом Геническе люди часто слышат звуки взрывов и стрельбы, видно российскую авиацию.

Напомним, мы писали, какие курорты Украины захватила Россия во время войны.

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Азовское море Геническ Туризм
Отдых в Украине
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