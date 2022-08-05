"Я боялась за сына": Маша Фокина пожаловалась на россиян в Болгарии

Украинская певица Маша Фокина отправилась в Болгарию со своим маленьким сыном, чтобы побыть с ним вместе на море. Но их отдых омрачили россияне, которые тоже были на курорте.

Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

Детали истории

Маша с сыном приехали в болгарский город Равада в отель, где есть все для детского отдыха. На второй день пребывания в гостинице случилась очень неприятная ситуация.

"Это был второй день отдыха, мы были с ребенком у бассейна, когда я услышала знакомые ноты – заиграла моя песня "Спалахи", я почувствовала, что любят Украину и слушают песни украинских артистов. Насколько я была разочарована, когда, придя к себе в номер, увидела, что наша дверь была обкидана гнилыми фруктами", - сообщила Маша.

Дверь Фокиной в Болгарии забросали гнилыми фруктами (фото: instagram.com/mashafokina)

После этого инцидента певица сразу обратилась к работникам гостиницы. И попросила показать на камерах, кто преподнес ей такой "сюрприз".

На ресепшене ей отказали в помощи.

"Я сразу же позвонила мужу, и мы решили, что нужно звонить в полицию, поскольку я отдыхаю с трехлетним ребенком одна в чужой стране. Как только все собравшиеся услышали, что хочу вызвать полицию, они сказали, что сделают это самостоятельно. Вместо полиции приехали 4 человека "по понятиям" и грубо сказали мне идти в номер, на что я отказала. В свою очередь, они взяли меня за руку и провели к лифту", - рассказала Маша.

Маша Фокина рассказала о россиянах в Болгарии (фото: instagram.com/mashafokina)

Певица сильно испугалась за своего маленького сына, безопасность которого стоит на первом месте.

"Я убедилась, насколько злые, бездушные и жестокие бывают люди, которые перед собой не видят границ. Очень сильно чувствуется агрессия со стороны россиян к украинцам за границей и не только. В то время как русская армия убивает наш народ, русские продолжают показывать свою гниль и ненависть к нашему народу со всех сторон", - резюмировала артистка.

Фокина отдыхает с сыном в Болгарии (фото: instagram.com/mashafokina)