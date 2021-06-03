В Одессе коронавирус забрал жизнь известного народного артиста Украины

Более 40 лет Николай Завгородний служил в своем любимом театре, в который его вместе с женой Натальей в 1980 году пригласил сам Михаил Водяной.

Зрители сразу же запомнили талантливого актера, который сыграл Портного Моттла в постановке "Скрипач на крыше".

Николай Завгородний (фото: muzkomediya.com)

Завгородний также играл ростовщика Бека в мюзикле "Игра! Идет игра!" ("Свадьба Кречинского"), "Целуй меня, Кэт!" - Гарри Тревор, Баптиста; "Первая любовь Дон Жуана" - Дон Оттавио; "Граф Воронцов" - Граф Сабанский; "Летучая мышь" - дежурный тюрьмы.

Также он был Королем в спектакле "Бременские музыканты" и Дуремаром в "Приключения Буратино".

Люди помнят Завгороднего в образе миллионера Озгуда в мюзикле "В джазе только девушки", Стефана Спетлайга в музыкальной комедии "Тетка Чарлея" и князя Воляпюка в оперетте "Сильва".