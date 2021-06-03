В Одесі коронавірус забрав життя відомого народного артиста України

У четвер, 3 червня, в Одесі помер відомий народний артист України, соліст академічного театру музичної комедії Микола Завгородній. Він помер після важкої форми коронавірусу, який викликав важкі ускладнення.
Про це повідомляють "Факти".
Понад 40 років Микола Завгородній служив у своєму улюбленому театрі, в який його разом з дружиною Наталею в 1980 році запросив сам Михайло Водяний.
Глядачі відразу ж запам'ятали талановитого актора, який зіграв Кравця Моттла в постановці "Скрипаль на даху".
Микола Завгородній (фото: muzkomediya.com)
Завгородній також грав лихваря Бека в мюзиклі "Гра! Йде гра!" ("Весілля Кречинського"), "Цілуй мене, Кет!" - Гаррі Тревор, Баптиста; "Перше кохання Дон Жуана" - Дон Оттавіо; "Граф Воронцов" - Граф Сабанський; "Летюча миша" - черговий в'язниці.
Також він був Королем в спектаклі "Бременські музиканти" і Дуремаром в "Пригоди Буратіно".
Люди пам'ятають Завгороднього в образі мільйонера Озгуда в мюзиклі "У джазі тільки дівчата", Стефана Спетлайга в музичній комедії "Тітка Чарлея" і князя Воляпюка в опереті "Сільва".
Нагадаємо, помер патріарх української журналістики, знаменитий дослідник Голодомору Аркадій Сидорук.
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