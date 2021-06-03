В Одесі коронавірус забрав життя відомого народного артиста України

Понад 40 років Микола Завгородній служив у своєму улюбленому театрі, в який його разом з дружиною Наталею в 1980 році запросив сам Михайло Водяний.

Глядачі відразу ж запам'ятали талановитого актора, який зіграв Кравця Моттла в постановці "Скрипаль на даху".

Микола Завгородній (фото: muzkomediya.com)

Завгородній також грав лихваря Бека в мюзиклі "Гра! Йде гра!" ("Весілля Кречинського"), "Цілуй мене, Кет!" - Гаррі Тревор, Баптиста; "Перше кохання Дон Жуана" - Дон Оттавіо; "Граф Воронцов" - Граф Сабанський; "Летюча миша" - черговий в'язниці.

Також він був Королем в спектаклі "Бременські музиканти" і Дуремаром в "Пригоди Буратіно".

Люди пам'ятають Завгороднього в образі мільйонера Озгуда в мюзиклі "У джазі тільки дівчата", Стефана Спетлайга в музичній комедії "Тітка Чарлея" і князя Воляпюка в опереті "Сільва".