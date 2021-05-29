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Умер патриарх украинской журналистики, знаменитый исследователь Голодомора

Новина українською →
Закарпатье, Суббота 29 мая 2021 17:42
Умер патриарх украинской журналистики, знаменитый исследователь Голодомора Фото: умер знаменитый украинский журналист-международник (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Известный украинский журналист Аркадий Сидорук умер на Закарпатье в возрасте 82 лет. Международник, первый лауреат премии "Приз Гарета Джонса" долгое время жил и работал в США, а в 90-х годах вернулся в Украину, где проживал до своих последних дней вместе с женой Анной.

Об этом рассказал сын Аркадия Сидорука Федор, передает 29 мая "Детектора медиа".

Заслуженный журналист Украины, политолог, переводчик, публицист, и, как его называли - патриарх украинской журналистики, имел огромный стаж работы. Он первым в Украине внедрил международный телефонный марафон, а во времена СССР был единственным в республике журналистом-международником.

Сидорук начал заниматься журналистикой со второй половины 50-х годов прошлого века. Он работал в "Рабочей газете", "Вечернем Киеве", журнале "Украина", в "Телекритике" и "Детектора медиа", газете "День", "Зеркале недели" и других изданиях.

В периоды с 1980 до 1989 и с 1992 до 1996 годов был корреспондентом в США. Работал там первым корреспондентом РАТАУ при ООН, корреспондентом ТАСС в Нью-Йорке и ИТАР-ТАСС в Вашингтоне. По возвращению из Штатов был заместителем главреда редакции стран Азии ТАСС в Москве.

Он был первым лауреатом премии имени легендарного британского журналиста Гарета Джонса - одного из немногих, кто рассказывал о Голодоморе в Украине 1932-33 годов. Сидорук активно занимался исследованием этой трагедии с 80-х годов прошлого века, когда работал в США.

Федор Сидорук рассказал, что отец скончался 26 мая дома в Закарпатской области, где его и похоронили.

В сети высказывают скорбь в связи с кончиной известного журналиста-международника, и вспоминают его не только как высокого профессионала, но также и как очень порядочного и скромного человека.

Умер патриарх украинской журналистики, знаменитый исследователь Голодомора

Украинский журналист Аркадий Сидорук (фото: facebook.com/arksydoruk)

Ранее сообщалось, что в конце апреля во Львове умер известный драматург и писатель Василий Босович, который основал "Галичина-фильм".

Напомним, 17 апреля на 79-м году жизни умер выдающийся украинец, писатель и политик Владимир Яворивский.

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