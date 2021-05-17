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В Одессе у горе-родителей забрали детей: они просили еду через форточку

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Одесса, Понедельник 17 мая 2021 11:59
В Одессе у горе-родителей забрали детей: они просили еду через форточку В Одессе нашли запущенных детей (коллаж РБК -Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе в Приморском районе нашли троих детей, которые находились в запущенном состоянии. Родители просто их закрыли в квартире без еды и воды.

Об этом сообщила руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook.

Отмечается, что в квартире оказались запертыми две девочки и один мальчик. Они были голодными и просили у прохожих людей еду через форточку.

"Двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Родители их закрыли и ушли в неизвестном направлении. Голодных и испуганных их вытащили соседи через форточку. На место приехали мы и полиция", - сообщила Юлия Никандрова.

К слову, состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, царил сущий ад.

В Одессе у горе-родителей забрали детей: они просили еду через форточкуВ Одессе у горе-родителей забрали детей: они просили еду через форточкуВ Одессе у горе-родителей забрали детей: они просили еду через форточкуВ Одессе у горе-родителей забрали детей: они просили еду через форточкуВ Одессе малолетние дети проживали в адских условиях (facebook.com/julia.nikandrova.7)

В комментариях украинцы возмутились инцидентом.

  • И понятно же для чего они рожают детей, чтоб существовать за счет детских.
  • Реакцию Юрьевны на слово дети надо видеть и слышать! Я еще негде не видела такой молниеносной реакции! Нашей службой можно гордится! Спасибо, что вы у нас есть!
  • Ну вот забрали, помощь оказали, а дальше что ? Понесут наказания родители , поможет им государство, будет ли эта ситуация на контроле?
  • Какой кошмар.

Как мы ранее сообщали, в Одессе заметили девушку, которая в неадекватном состоянии гуляла с ребенком в парке на Старосенной площади. Женщина держала коляску, при этом она засыпала на ходу, качалась и едва не падала с ног.

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