В Одессе у горе-родителей забрали детей: они просили еду через форточку
В Одессе в Приморском районе нашли троих детей, которые находились в запущенном состоянии. Родители просто их закрыли в квартире без еды и воды.
Об этом сообщила руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook.
Отмечается, что в квартире оказались запертыми две девочки и один мальчик. Они были голодными и просили у прохожих людей еду через форточку.
"Двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Родители их закрыли и ушли в неизвестном направлении. Голодных и испуганных их вытащили соседи через форточку. На место приехали мы и полиция", - сообщила Юлия Никандрова.
К слову, состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, царил сущий ад.
В Одессе малолетние дети проживали в адских условиях (facebook.com/julia.nikandrova.7)
В комментариях украинцы возмутились инцидентом.
- И понятно же для чего они рожают детей, чтоб существовать за счет детских.
- Реакцию Юрьевны на слово дети надо видеть и слышать! Я еще негде не видела такой молниеносной реакции! Нашей службой можно гордится! Спасибо, что вы у нас есть!
- Ну вот забрали, помощь оказали, а дальше что ? Понесут наказания родители , поможет им государство, будет ли эта ситуация на контроле?
- Какой кошмар.
Как мы ранее сообщали, в Одессе заметили девушку, которая в неадекватном состоянии гуляла с ребенком в парке на Старосенной площади. Женщина держала коляску, при этом она засыпала на ходу, качалась и едва не падала с ног.