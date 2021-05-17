В Одесі у горе-батьків забрали дітей: вони просили їжу через кватирку

В Одесі в Приморському районі знайшли трьох дітей, які перебували в занедбаному стані. Батьки просто їх закрили в квартирі без їжі і води.

Про це повідомила керівник міської Служби у справах дітей Юлія Нікандрова в Facebook.

Відзначається, що в квартирі виявилися замкненими дві дівчинки і один хлопчик. Вони були голодними і просили у перехожих людей їжу через кватирку.

"Двоє дітей вибралися у вікно квартири і стали просити допомоги у сусідів. Батьки їх закрили і пішли в невідомому напрямку. Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку. На місце приїхали ми і поліція", - повідомила Юлія Нікандрова.

До слова, стан всіх дітей запущений. У молодшої дівчинки рани на шиї й під оком. На місце прибули медики. У будинку, де проживали діти, панувало справжнє пекло.

В Одесі малолітні діти проживали в пекельних умовах (facebook.com/julia.nikandrova.7)

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