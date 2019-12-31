В Одессе горе-отец бросил 4-летнюю дочку на мусорной свалке (видео)

В Одессе горе-отец привел свою четырехлетнюю дочь на стихийную свалку и бросил там среди бездомных. Ребенок остался жить практически среди горы мусора в халабуде и провел в таких условиях целую неделю, пока девочку не заметил строитель, работавший неподалеку, и не обратился к волонтерам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Малышка была напуганной, голодной и почти не разговаривала.

По словам волонтера Наталии Мартыненко, на женщин девочка реагировала нормально, но когда видела мужчин - реакция была страшная.

"Я только молю Бога, чтобы с ребенком было все хорошо. Думаю, все понимают, о чем я", - подчеркнула она.

Волонтер вместе с полицейскими забрали Настю и оставили в палатке записку, что она в райотделе.

"Буквально через минут 30 прибежал этот горе-папаша с пакетом документов, рассказывая, что с ребенком все хорошо. Папа невменяемый. Ребенок рассказывает, что спит на кравати с какими-то дядями непонятными"", - рассказала Мартыненко.

После того, как девочку привезли в детский приют, там ее сразу же узнали. Оказывается, что в прошлом году Настю ночью на стоянке забыла мама, и ребенка тогда также доставляли в учреждение. Только вот за это время девочка совершенно изменилась - из веселой и сговорчивой стала замкнутой, молчаливой и пугливой, отметила главврач дом ребенка №1 Валентина Карташова. Когда ее кормили, то борщ ела без ложки - своими ладошками.

Горе-отец бросил 4-летнюю дочку на свалке (Фото: скриншот)

После того, как маму Насти лишили прав, женщина вскоре умерла, и девочку забрал биологический отец. Спустя несколько месяцев он попросил работников соцслужб найти ей круглосуточный садик и рассказал, что стал безработным. Не смотря на то, что у мужчины было постоянное место жительство, свою дочь он привел и оставил на свалке.

Там же одна из женщин рассказала, что отец Насти Александр бывший наркоман. Мужчина общаться с журналистами отказался.

Служба по делам детей уже начала готовить документы на лишение его родительских прав.

Настя должна пробыть на карантине 5 дней, и сейчас с ней работают психологи и наблюдают медики.

Видео: В Одессе на свалке нашли 4-летнюю девочку