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Мне он не нужен: в Одессе мать бросила грудничка в квартире

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 12:34
Мне он не нужен: в Одессе мать бросила грудничка в квартире
В Одессе горе-мать бросила своего ребенка (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе мать-наркоманка бросила на произвол судьбы своего годовалого ребенка

В Одессе мать с наркотической зависимостью бросила на произвол судьбы своего годовалого ребенка в захламленной квартире. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

25 ноября, в патрульную полицию поступило тревожное сообщение, что грудной ребенок находится в опасности. Прибывшие на место полицейские нашли в захламленной квартире дома по улице Льва Толстого плачущую маленькую девочку, рядом не было никого.

"Соседи, встретившие наших инспекторов, рассказали, что женщина в состоянии наркотического опьянения выкрикнула: "Мне не нужен этот ребенок!" — и бросила дочь", — рассказали в полиции.

Полицейские взяли на рук малышку и успокоили ее, потом вызвал скорую помощь.

Сейчас устанавливается местонахождение горе-матери. Начато следствие. Не исключено, что у матери-наркоманки заберут дитя.

Мне он не нужен: в Одессе мать бросила грудничка в квартиреМне он не нужен: в Одессе мать бросила грудничка в квартире

Ребенка успокоили полицейские (фото: police.gov.ua)

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