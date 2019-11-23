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Ели пенопласт, волосы и бумагу: новые подробности о "детях-маугли" в Днепре

STYLERПроисшествия    23.11.2019 - 14:33
Ели пенопласт, волосы и бумагу: новые подробности о "детях-маугли" в Днепре
Дети-маугли в Днепре (коллаж РБК-Украина)

В Днепре женщина содержала детей в непригодных для жизни условиях

В Днепре нашли "детей-маугли", которых собственная мать содержала в непригодных условиях для жизни. Малышей обделяли продуктами питания, минимальными удобствами и уходом. При этом семья не состояла на учете у социальных служб. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Как сообщается, владелец квартиры, в которой проживала и горе-мать с детьми, подал заявление в полицию на собственную сожительницу. Причиной стало насилие с ее стороны. Мужчина, страдавший от применения физической силы со стороны женщины, состоял с ней в гражданском браке. При этом официально горе-мать замужем за другим мужчиной и зарегистрирована в селе. Соседи также неоднократно жаловались на постоянные ссоры и драки в этой квартире.

Взрослые нигде не трудоустроены, поэтому жили за счет детских пособий на троих детей, двое из которых проживали в злополучной квартире. Старшая дочь проживает на ее родине вместе с бабушкой.

В районной службе по делам детей рассказали, что семья не находилась у них на учете, поэтому проверок не было. Где находится законный отец семейства неизвестно. Социальные службы рассматривают вопрос о лишении его с матерью родительских прав.

На текущий момент пятилетняя Диана и полуторагодовалая Аня находятся в больнице. Девочки первые увидели чистые кроватки и только сейчас узнали, что такое горшок.

"Они испражняются пенопластом, волосами, бумагой. Это говорит о том, что нечего было им есть. Они, видимо, ели то, что было под руками. Они не могут наесться. Наши нянечки говорят, что нужно их еще несколько раз кормить", – говорит врач-педиатр Лия Сегеда.

Дети-маугли в Днепре - что известно о матери и условиях жизни детей

Напомним, что ранее в Киеве на улице нашли трехлетнего малыша в синяках. В деле новый поворот.

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