В Одесі горе-батько кинув 4-річну доньку на сміттєзвалищі (відео)

В Одесі горе-батько привів свою чотирирічну доньку на стихійне сміттєзвалище і кинув там серед безхотченків. Дитина залишилася жити практично серед гори сміття в халабуді та провела в таких умовах цілий тиждень, поки дівчинку не помітив будівельник, який працював неподалік, і не звернувся до волонтерів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчинка була наляканою, голодною та майже не розмовляла.

За словами волонтерки Наталії Мартиненко, на жінок дівчинка реагувала нормально, але коли бачила чоловіків - реакція була страшна.

"Я тільки молю Бога, щоб з дитиною все було добре. Думаю, всі розуміють, про що я", - наголосила вона.

Волонтерка разом з поліцейськими забрали Настю і залишили в наметі записку, що вона в райвідділі.

"Буквально через хвилин 30 прибіг цей горе-татусь із пакетом документів, розповідаючи, що з дитиною все добре. Тато неадекватний. Дитина розповідає, що спить на ліжку з якимись дядьками незрозумілими"", - розповіла Мартиненко.

Після того, як дівчинку привезли у дитячий притулок, там її одразу ж впізнали. Виявляється, що торік Настю вночі на стоянці забула мама, і дитину тоді також доставляли в установу. Тільки от за цей час дівчинка зовсім змінилася - з веселої та говіркої стала замкнутою, мовчазною і полохливою, зазначила головний лікар будинку дитини №1 Валентина Карташова. Коли її годували, то борщ їла без ложки - своїми долоньками.

Горе-батько кинув 4-річну доньку на сміттєзвалищі (Фото: скріншот)

Після того, як маму Насті позбавили прав, жінка невдовзі померла, і дівчинку забрав біологічний батько. Через кілька місяців він попросив працівників соцслужб знайти їй цілодобовий садочок і розповів, що став безробітним. Не дивлячись на те, що у чоловіка було постійне місце проживання, свою дочку він привів і залишив на сміттєзвалищі.

Там одна з жінок розповіла, що батько Насті Олександр колишній наркоман. Чоловік спілкуватися з журналістами відмовився.

Служба у справах дітей вже почала готувати документи на позбавлення його батьківських прав.

Настя має пробути на карантині 5 днів, і зараз з нею працюють психологи і спостерігають медики.

Відео: В Одесі на сміттєзвалищі знайшли 4-річну дівчинку