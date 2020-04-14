В Одессе депутат призвала людей игнорировать карантин и идти в церковь на Пасху

Депутат Ирина Есенович призвала одесситов идти в церковь на Пасху, несмотря на карантин
Депутат Одесского городского совета Ирина Есенович заявила, что те, кто пойдет в церковь на Пасху, 19 апреля, и почтят Бога не заразятся коронавирусом. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, Бог защитит людей от вируса. При этом истинный христианин не должен сомневаться в Господе. Она также подчеркнула, что ее семья пойдет в храм молиться.
"В том и есть вера – не сомневаться в Боге никогда! А в Библии написано: "не оставлять собрания", "вера без дел мертва"! Что ж ты за христианин, если сомневаешься в Боге! Наша семья пойдет в храм поклонится Богу (даже если службы не будет), мы возле помолимся, прославим и пойдем домой продолжать славить!" - написала депутат.
При этом ее пост раскритиковали пользователи сети, которые отметили, что депутат призывает людей рисковать своим здоровьем во время того, как власти и церковь просит всех оставаться и молиться дома.
Скриншоты с Facebook
После этого Ирина изменила свой пост, и написала, что многие не поняли ее призыв.
Скриншот Facebook
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поминальные дни в столице из-за карантина переносятся на 6 июня.