В Одесі депутат закликала людей ігнорувати карантин і йти до церкви на Великдень

Депутат Ірина Есенович закликала одеситів йти до церкви на Великдень, незважаючи на карантин
Депутат Одеської міської ради Ірина Есенович заявила, що ті, хто піде до церкви на Великдень, 19 квітня, і вшанують Бога не заразяться коронавірусом. Про це нардеп написала на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, Бог захистить людей від вірусу. При цьому істинний християнин не повинен сумніватися в Господі. Вона також підкреслила, що її сім'я піде в храм молитися.
"В тому і є віра – не сумніватися в Бога ніколи! А в Біблії написано: "не залишати збори", "віра без справ мертва"! Що ж ти за християнин, якщо сумніваєшся в Бога! Наша сім'я піде в храм поклониться Богові (навіть якщо служби не буде), ми біля помолимося, прославимо і підемо додому продовжувати славити!" - написала депутат.
При цьому її пост розкритикували користувачі мережі, які зазначили, що депутат закликає людей ризикувати своїм здоров'ям під час того, як влада і церква просить всіх залишатися і молитися вдома.
Скріншоти з Facebook
Після цього Ірина змінила свій пост, і написала, що багато хто не зрозумів її заклик.
Скріншот Facebook
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що поминальні дні у столиці через карантин переносяться на 6 червня.