В Одесі депутат закликала людей ігнорувати карантин і йти до церкви на Великдень

Депутат Одеської міської ради Ірина Есенович заявила, що ті, хто піде до церкви на Великдень, 19 квітня, і вшанують Бога не заразяться коронавірусом. Про це нардеп написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, Бог захистить людей від вірусу. При цьому істинний християнин не повинен сумніватися в Господі. Вона також підкреслила, що її сім'я піде в храм молитися.

"В тому і є віра – не сумніватися в Бога ніколи! А в Біблії написано: "не залишати збори", "віра без справ мертва"! Що ж ти за християнин, якщо сумніваєшся в Бога! Наша сім'я піде в храм поклониться Богові (навіть якщо служби не буде), ми біля помолимося, прославимо і підемо додому продовжувати славити!" - написала депутат.

При цьому її пост розкритикували користувачі мережі, які зазначили, що депутат закликає людей ризикувати своїм здоров'ям під час того, як влада і церква просить всіх залишатися і молитися вдома.

Бог не сидить у церкві. Його там немає. Поклонитися йому можна і вдома, раз вже сім'я - теж збори 2 і більше осіб... У Біблії немає прямих вказівок в яку церкву ходити, під якими стінами молитися. Але там є чітка вказівка, що сама людина, її тіло - це і є Храм (1 Коринтян 6:19). Так що ніхто не перевіряє на віру. Зате перевіряє на спокусу... Іра, подумайте над цим. Чи не спокуса вас вабить нехтувати безпекою;

Ірина, а ті попи, які потім в Лаврі захворіли, вони недостатньо вірили?

Темна жінка;

В Господі не можна сумніватися, але і випробовувати Бога теж не можна, ви ж не сунете пальці в розетку, тому що Бог врятує, знаєте правила безпеки. Так і карантин під час вірусу, щоб не було спалаху як в Америці, Іспанії. А що діється в Москві.

Скріншоти з Facebook

Після цього Ірина змінила свій пост, і написала, що багато хто не зрозумів її заклик.

Скріншот Facebook

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що поминальні дні у столиці через карантин переносяться на 6 червня.